Un incendio di natura dolosa ha provocato durante la notte gravi danni a un modulo elettrico dell'impianto delle serre fotovoltaiche di Narbolia, negli scorsi mesi al centro di forti contestazioni da parte di ambientalisti e ecologisti.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Il rogo ha interessato una cabina elettrica, struttura in muratura con tetto di legno, ma non ha provocato danni funzionali alla centrale fotovoltaica che si estende per 60 ettari. Indagini dei carabinieri.