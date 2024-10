Domenica 15 marzo 2015 l’azienda agrituristica Sa Mandra presenterà la prima giornata di Nàrami: storie, prodotti e sapori di Sardegna, un progetto culturale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze storiche, gastronomiche, artigianali e produttive dell’isola e delle loro zone di provenienza.

Nàrami, dal sardo “dimmi, raccontami”, sarà costituito da una serie di eventi dedicati ognuno a una diversa area della Sardegna, organizzati in collaborazione con produttori, artigiani e rappresentanti dei territori.

Gli appuntamenti ruoteranno attorno al concetto di descrizione e racconto e ogni evento rappresenterà una “mini-expo” ospitata all’interno degli spazi di Sa Mandra.

La prima tappa di Nàrami sarà dedicata alla Barbagia, regione dalla grande tradizione e cultura. L’appuntamento, realizzato con il Presidio turistico Oliena Galaveras, racchiuderà laboratori, mostre e degustazioni dedicate alle eccellenze di questo territorio.

Si inizierà alle ore 10.30 con un laboratorio dedicato alla produzione di Su Filindeu, un tipo di pasta appartenente alla più antica tradizione nuorese, preparato interamente a mano: Raffaella Marongiu, depositaria di quest’arte, mostrerà i dettagli del processo e il pubblico potrà imparare e partecipare attivamente.

Subito dopo sarà possibile osservare altre esibizioni: tra le più particolari, S’Iscraria, antica pratica di lavorazione di cestini con l’asfodelo, eseguita da Giuseppa Carta, artigiana di Ollolai; la creazione di Su Muccadore, il fazzoletto sardo, eseguita dal vivo dalle ricamatrici Carmela Tupponi e il suo gruppo da Oliena; la lavorazione della pelle mostrata da Franco Corrias, eccellente calzolaio-artista conosciuto anche per aver realizzato delle calzature sarde, i cusinzos, regalate a Papa Francesco.

Accanto a queste esibizioni sarà organizzata l’esposizione delle opere di Cosimo Mureddu, titolare del laboratorio S’Arte Antiha, chiamato spesso a collaborare con stilisti di fama internazionale, e la degustazione dei dolci artistici della Pasticceria Pirellas di Fonni.

Ci sarà spazio anche per lo sport, con dei lottatori che si impegneranno in una dimostrazione di S’Istrumpa, antica arte marziale nata in Sardegna millenni fa e tramandata sino a oggi.

Le attività verranno accompagnate e descritte dalla responsabile del Presidio turistico Galaveras Giovanna Congiu e dalle guide turistiche di Sardegna Nascosta.

Laboratorio, esibizioni e mostre della mattina saranno replicati anche nel pomeriggio.

L’evento proseguirà con un aperitivo che avrà inizio alle ore 12.00 e con il pranzo, a partire dalle ore 13.00, entrambi realizzati con prodotti tipici barbaricini e ricette esclusive.

L’intera giornata sarà accompagnata da gruppi folkloristici e costumi tipici: partecipare a Nàrami sarà come fare un tuffo nella Barbagia più antica, con i suoi colori e sapori.

Il pubblico potrà scegliere se partecipare unicamente al laboratorio e visitare esposizioni e mostre, degustare l’aperitivo o fermarsi a pranzo: chi lo desidererà potrà realizzare anche tutte e 3 le esperienze.

Nàrami potrà essere seguito sui social media con gli hashtag #Narami e #NaramiBarbagia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente l’azienda via telefonica allo 079999150 o scrivendo una mail a rita@aziendasamandra.it.