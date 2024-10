Il capo dello Stato esce dal suo studio alle 13.15 circa, saluta i giornalisti, augura loro la buona Pasqua e facendo riferimento al foglio che si accinge a leggere, dice, rivolto sempre alla stampa e sotto forma di battuta in un’atmosfera tutt’altro che euforica: “Al posto della colomba ho questo”, riferendosi allo stesso foglio mentre prima di iniziare a scandire le parole i secondi che passano sembrano interminabili. Niente dimissioni del presidente Napolitano, emerge subito dal testo scritto; dichiarata intenzione di proseguire nell’interesse del Paese fino all’ultimo giorno del suo mandato; nomina immediata di due gruppi diversi di personalità che abbiano il compito di fare in breve tempo “proposte di condivisione da parte delle forze politiche”, ai fini della formazione di un nuovo governo. Il capo dello Stato ha tenuto a sottolineare che questi non sono giorni in cui l’Italia è senza esecutivo, in quanto il governo Monti, dimissionario ma non sfiduciato dalle camere, potrà continuare, fino a quando necessario, le sue funzioni. Il tempo non concede molto, ha evidenziato sostanzialmente il presidente Napolitano, in considerazione delle urgenze del Paese e di uno scenario internazionale di cui non si può non tenere conto con le stesse immediatezze.

- Redazione -