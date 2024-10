"La ricerca della Deutsche Bank conferma che la nostra isola può esprimere enormi potenzialità che possono renderla protagonista sullo scenario internazionale e aiutarci a conquistare i mercati”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, commentando da Napoli, dove è impegnato nel convegno organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria, lo studio pubblicato sul quotidiano tedesco Handelsblatt.

“Possiamo attrarre nuovi investimenti, che costituiscano un circuito virtuoso con le imprese sarde, ripartendo dalla specialità e dalla varietà di un patrimonio ambientale, culturale e identitario, che non può essere delocalizzato altrove. Lo possiamo fare senza rinunciare, come avvenuto invece in passato, ai nostri valori, alla salute, alla fruibilità del territorio e diventando produttori di quella qualità della vita che possiamo trovare qui e non altrove.

Abbiamo svolto in Germania un intenso lavoro per promuovere le nostre eccellenze - ha evidenziato Cappellacci-, avviando contatti importanti anche durante la recente missione a Monaco di Baviera con aziende di livello internazionale. Tra esse - prosegue il presidente- vi è anche la BMW, con la quale abbiamo aperto un dialogo proficuo per avviare nella nostra isola la presentazione e la sperimentazione delle nuove auto elettriche. L'auspicio, ma anche la nostra missione, è quella di far conoscere sempre più ai tedeschi, oltre alle coste, anche quella Sardegna dell'interno, che forse è meno nota, ma non meno affascinante”