Cagliari e Francia più vicine grazie a Volotea. Dal 1° giugno, la compagnia aerea low cost spagnola unirà il capoluogo sardo alle due belle città francesi di Nantes e Tolosa.

“Siamo davvero entusiasti di inaugurare, per la prima volta, due rotte internazionali dall’Aeroporto di Cagliari, una destinazione in cui crediamo molto e dove abbiamo ottenuto ottimi risultati anche durante il periodo invernale”. Cosi Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia presenta le due nuove tratte della compagnia aerea che si aggiungono alle altre sette su scala nazionale come Torino, Venezia, Verona ,Genova, Ancona, Napoli e Catania.

“Con i nuovi voli per Nantes e Tolosa – prosegue - desideriamo, non solo offrire ai passeggeri sardi la possibilità di decollare comodamente verso due meravigliose città francesi, ma puntiamo anche ad incrementare il flusso di turisti francesi desiderosi di trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna”.

Gabor Pinna, Vice Presidente SOGAER, dice: “In base al numero dei passeggeri registrati sui voli in arrivo e partenza nel nostro aeroporto, la nazione transalpina risulta essere il quarto bacino per volumi di traffico. Ora le due nuove rotte targate Volotea portano a quota 11 le destinazioni francesi collegate con voli di linea diretti al capoluogo sardo nell’estate 2017. Sono certo che queste tratte potranno essere un ottimo incentivo per lo sviluppo turistico e per la crescita del business tra il Sud Sardegna e la Francia”.

Il 5 aprile 2017, la compagna low cost ha festeggiato il suo quinto compleanno e la ciliegina sulla torta sono stati i 10 milioni di passeggeri trasportati dal primo volo ad oggi. A cio, si accompagnano i risultati lusinghieri ottenuti nel 2016: maggior incremento in percentuale superiore rispetto alle altre low cost, quarta posizione per puntualità al mondo e terza in Europa e tasso di raccomandazione pari al 92,5%.