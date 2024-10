Il fatto è avvenuto a Cagliari ieri pomeriggio quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di un passante che chiedeva il loro intervento per sedare la lite scoppiata tra una coppia in Via Campidano.

Alle ore 17 i militari sono giunti sul posto e si sono resi conto che l'uomo e la donna che litigavano furiosamente erano niente meno che Radja Nainggolan, calciatore della Roma, e la moglie Claudia Lai mentre a pochi passi, dentro la macchina, stava la figlia. Per il centrocampista di origine belga è scattata la denuncia per lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia.