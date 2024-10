"Ciao ragazze, vi stiamo chiamando perché Laura Pausini vi ha scelto come rock band per suonare con lei nel suo nuovo videoclip". È così che la Run Multimedia ci ha comunicato che una settimana dopo saremo dovute andare a Roma a girare le riprese di "Frasi a Metà", nuovo singolo di Laura Pausini estratto dall'album "Fatti Sentire" e rilasciato venerdì scorso”.

Poteva sembrare un banale scherzo telefonico, ma in realtà nulla di tutto ciò. Per loro, le quattro artiste originarie di Cagliari, si è spalancato un portone che potrebbe garantire soddisfazioni personali e professionali oltre l'Isola.

Mymisses è una band hard rock / alternative metal nata a Cagliari (Italia) nel 2015. Il loro primo album "Straight On My Way" è stato rilasciato l'8 dicembre 2017.

Formazione: Giorgia Pillai (voce) - Laura Sau (chitarre) - Stefania Cugia (basso) - Marta Camba (batteria).