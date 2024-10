Un musicista algherese di 34 anni si è tolto la vita mentre era ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era ricoverato da tre settimane dopo un trattamento sanitario obbligatorio.

La procura sassarese ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda, su esposto dei familiari. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna è stata già disposta l'autopsia: l'affidamento dell'incarico è fissato per domattina.

Finora nel fascicolo non sono stati iscritti indagati, ma i Nas si sono già presentati nel reparto per acquisire le cartelle cliniche del paziente.