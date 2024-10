Blitz a Pula nel ristorante “I Millenari” da parte dei militari della Compagnia di Cagliari, congiuntamente al personale dell’ispettorato del lavoro di Cagliari e Oristano.

Alle ore 6 di ieri, in località Nora, è scattato il controllo al ristorante, dove era in corso una serata di musica e balli senza le previste autorizzazioni, secondo quanto accertato dai carabinieri, e gestita da una persona che non era il titolare del ristorante. Inoltre, dai controlli, è stato riscontrato che i lavoratori presenti erano tutti “in nero”. Per questo, oltre alla sospensione dell’attività, è stata elevata una sanzione di 44.000 euro.