Mr Rain sarà il protagonista del Ferragosto algherese. L'artista si esibirà nella cittadina catalana il prossimo 16 agosto in occasione dell’Alguer Summer Festival, la rassegna musicale estiva promossa da Shining Production, Le Ragazze Terribili, Roble Factory e Fondazione Alghero.

Dopo il grande successo della tappa di Pasquetta a Cannigione, i fan di Mr Rain possono già segnare una nuova data sul calendario.

Il rapper di Desenzano del Garda è l'artista del momento anche grazie al suo ultimo brano Supereroi, con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e che è stato certificato doppio platino.

Mr Rain si esibirà presso l’Anfiteatro Ivan Graziani nell'ambito del tour "Supereroi Summer Tour". L’apertura delle prevendite è prevista per domani, mercoledì 12 aprile, a partire dalle ore 12.00 su Ticketone, Mailticket e presso i punti vendita di Alghero e Sassari. Disponibili anche ticket early entry parterre, che consentono l’ingresso anticipato alle 19.30, anziché dalle ore 20.00 come previsto per i regular ticket.