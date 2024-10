Entrano nel vivo gli eventi di “Més que un Mes”. Domani 8 dicembre alle 18.00 avrà luogo l’accensione di con l'accensione dell'albero a Porta Terra e delle luminarie per le vie del centro storico.

“Luce di Coralli” il nome dell'allestimento urbano di quest'anno realizzato dall'artista algherese Tonino Serra con la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero. L'Albero di Natale è stato realizzato con rami di quercia trattati e colorati di rosso che richiamano il corallo, simbolo della città di Alghero. Le lanterne del centro storico sono state impreziosite dall'aggiunta di rametti di plastica, stampati in 3D, che richiamano, anche in questo caso, il corallo rosso.

Subito dopo si terrà il tradizionale concerto della Banda Musicale Dalerci che da Piazza Porta Terra attraverserà le principali vie del centro storico che, assieme alla zona del porto, ospiteranno numerose manifestazioni tra cui, dalla mattina, la Festa del Cioccolato, inaugurata oggi e che si concluderà domenica, in via Vittorio Emanuele fronte giardini Manno.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, tra cui il Villaggio di Natale che sarà inaugurato domani mattina alle 10.00 nella Torre di Sulis, mentre in Largo San Francesco sarà presente EcoCarosello, la giostrina ecologica per bambini che rimarrà sino all'Epifania.

Alle 17.00 la sala conferenze Lo Quarter ospiterà “La Filigrana d'Oro e il Mito delle Janas”, proiezione di Domus de Janas e la lavorazione dei gioielli del maestro orafo PierAndrea Carta. Voce narrante Daniela Deidda, riprese aeree Maurizio Cossu e foto Nicola Castangia a cura dell'associazione sportiva No Rules Team e No Rules Adventures in collaborazione con Archeofoto Sardegna.

Dalle 18.00, in Piazza Pino Piras e nell'ex Mercato Civico, partirà l’evento “Le Vie del Vì”, enogastronomia e street food con il concerto del vincitore di Italia's Got Talent 2016 Moses, in programma alle 21.00.

Sempre domani, dalle 18.30, sarà inaugurato nell'area portuale, il “Natale in Giostra” con la Matherland che quest'anno si arricchisce della pista di pattinaggio su ghiaccio. Infine, spazio allo sport e agli amanti dell'automobilismo, dalle 9.30 alle 12.30 al Mirador Giuni Russo con l'evento sportivo “Street Workout”. Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, in Piazzale della Pace si svolgerà il 1° Challenge Riviera del Corallo.