Si terrà sabato 2 marzo alle 19.00, a Palazzo Siotto di Cagliari, il secondo appuntamento di Musica e Storia, la rassegna organizzata dalla Fondazione Siotto, dedicata per questa settima edizione ai genocidi perpetrati tra Ottocento e Novecento.

Al centro della serata, intitolata Medz Yeghern, sarà il genocidio armeno. Si comincer con una conferenza di Agop Manoukian, rappresentante degli Armeni in Italia. Seguirà, poi, il concerto della pianista franco-libanese, da tempo residente in Sardegna, Irma Toudjian, durante il quale Paolo Cossi, graphic novelist tra i più quotati e apprezzati in Europa, realizzerà illustrazioni in tempo reale.

L’appuntamento proseguirà alle 21.15 con la proiezione del film di Atom Egoyan “Ararat”, evento realizzato in collaborazione con la Società umanitaria-Cineteca sarda che sarà introdotto da Alice Deledda.