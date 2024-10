È stata presentata questa mattina, nella sala cerimonie del Palazzo del Marchese, la quarta edizione di “Balai in musica”, promossa dal Comune di Porto Torres in collaborazione con l’associazione Notti di Stelle. Erano presenti l’Assessora alla Cultura e al Turismo, Mara Rassu, e una rappresentanza degli artisti, formata dal Gruppo Lu Monti e Robertino Dj.

“L’evento promosso dall’Amministrazione viene proposto con continuità dal 2016 e siamo giunti alla quarta edizione. Il 25 aprile a Porto Torres – così l’Assessora Rassu – sta diventando, perciò, un appuntamento consolidato. La spiaggia di Balai e il grande parco urbano fanno da splendida cornice e manifestazioni come questa ci aiutano a destagionalizzare la proposta turistica, valorizzando una delle nostre location più belle, Balai, che abbiamo voluto utilizzare anche come immagine simbolo nella promozione di Porto Torres all’interno degli aeroporti di Alghero e Olbia”.

Un manifestazione che, quest’anno vedrà la presenza dei Matia Bazar, che si presentano con una nuova vocalist, Luna Dragonieri, e una formazione giovane e rinnovata.

“Avremo anche altri momenti di musica e attività per bambini. Sono inoltre molto contenta che un operatore privato abbia risposto positivamente al bando – ha aggiunto l’Assessora – che in qualche modo credo sia stato da stimolo per l’associazione, la quale organizzerà autonomamente altri eventi a Balai sin dalla sera di Pasqua, incrementando così le occasioni di attrazione dei visitatori verso la nostra città grazie alle iniziative denominate “Pasqua in Arena”. L’associazione presenterà il proprio programma nei prossimi giorni”.

Il 25 aprile si comincerà già dalla mattina con i giochi, il truccabimbi e le esibizioni degli artisti di strada a cura dell’associazione Piccino Picciò. All’ora di pranzo salirà sul palco allestito nell’area verde il Gruppo Lu Monti con Fabrizio Casu (voce, chitarra e ideatore della band folk), Claudio Cappai (chitarra), Leonardo Billi (basso) Fiorello Ascione (percussioni)

Sarà poi la volta degli Anima Soul Family, gruppo nato nel 2013 da un'idea di Paolo Delrio (voce) La sezione ritmica è affidata a Lello Pinna (batteria) e Antonio Doro (basso), coadiuvati dalla sezione armonica con Antonio Puggioni (chitarra) e Lello Carboni (tastiera). La sezione fiati è capitanata da Andrea Uggias (sax) insieme all'inseparabile Fabrizio Fresu (tromba). La band interpreterà i grandi successi del soul/funky targato anni '70.

Alle 18.00 il momento clou con i Matia Bazar. La serata proseguirà con i Dj Set Robertino Dj e gli Uneven.