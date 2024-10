Trenta persone assembrate in un circolo privato abusivo a Sestu fra musica, alcol e balli. Una clamorosa inosservanza delle norme anti-contagio sarebbe stato scoperta dai carabinieri che hanno effettuato un blitz la notte scorsa multando gli avventori e il titolare del locale, peraltro sprovvisto di licenza.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, nel circolo di via Leonardo da Vinci si sarebbero tenuti abitualmente raduni e serate in barba al coprifuoco e alle restrizioni vigenti. L'operazione è scattata in seguito a un vertice in caserma alla presenza del maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu.

Sei le pattuglie intervenute sul posto, coadiuvate da due barracelli. Sei giovani sarebbero stati individuati mentre abbandonavano il locale e una volta dentro gli uomini dell'Arma si sarebbero trovati davanti altre 24 persone. Sono state tutte multate per 400 euro.