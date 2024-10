Una serata indimenticabile all'insegna della musica, dell'arte e della cultura. Sabato 4 agosto, alle 20.00, ritorna a Sorso l'ormai classico appuntamento con “Calici di Stelle”, promosso dall’assessorato alle Attività produttive assieme all’assessorato alla Cultura e Turismo guidati rispettivamente da Gigi Spanu e Raffaela Barsi, in collaborazione con l’associazione “Città del Vino”, di cui il sindaco Giuseppe Morghen è membro del consiglio europeo.

Un manifestazione, entrata nel circuito dei grandi eventi della Regione Sardegna e che gode del contributo della fondazione di Sardegna, che ha visto, lo scorso anno, la presenza di circa 15mila persone e di 3mila calici venduti.

I protagonisti saranno i migliori vini delle cantine Bagella 1 Sorso, Tenuta Asinara, Antonio Carta, Nuraghe Crabioni, Cantina Sorso-Sennori e Viticoltori della Romangia, che potranno essere sorseggiati nelle altrettante cantine.

Un vino locale che ha, ormai, varcato i confini isolani. Di recente, le cantine che hanno partecipato al concorso internazionale di Canelli, hanno ricevuto tutte straordinari riconoscimenti, diverse medaglie d’oro e d’argento e una Gran medaglia d’oro.

Con un modesto ticket, reperibile presso lo IAT del Comune e al Palazzo Baronale, potranno essere acquistati i kit che comprendono un calice, una custodia con tracolla, la cartina pieghevole del percorso e un carnet per sei consumazioni più una per il moscato, un nettare per i palati più delicati.

Lungo il percorso si potrà assistere alla musica dei Double Dose Quintet, degli Help Band Quartet, dei Neil Young Tribute Trio e dei Radioclave Ottetto. Una via sarà dedicata agli artisti, e mostre di pittura e fotografiche dislocate tra Palazzo Baronale e lungo vicolo Senes. Il mercatino dell’ingegno arricchirà l’itinerario con peculiarità artigianali, e non mancheranno stand di ristoratori con i loro menu ad hoc di prodotti tipici.

Le fotografie scattate nel corso della serata potranno essere condivise su facebook e instagram grazie all'hashtag #calicidisorso2018. Gli scatti con più like vinceranno una bottiglia di vino.