Sono stati oltre 1.500 i visitatori nei primi tre giorni di apertura del Museo Archeologico della Città di Alghero, inaugurato il 22 dicembre scorso.

“Un successo che conferma quanto attesa fosse l'inaugurazione della struttura e forte l'esigenza di racchiudere, poter esporre e raccontare la storia di Alghero”, si legge in un comunicato del Comune.

Nel complesso dell’ex Carceretto ed ex caserma di San Michele, edificio di ambito culturale tardogotico-rinascimentale di matrice catalana appartenente alla fabbrica della stessa Chiesa di San Michele, sono rappresentati reperti particolarmente significativi per la storia antica della città, articolati in tre temi: il mare, i modi dell’abitare e il mondo del sacro e della morte. Ogni tema è illustrato nel suo sviluppo cronologico, dalle prime testimonianze archeologiche fino all’età moderna, attraverso i contesti più rappresentativi e rilevanti dal punto di vista storico e scientifico. Un percorso espositivo che ha incontrato, da subito, il favore dei visitatori.

Il Museo è aperto tutti i giorni, anche il 31 dicembre, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30 (ingresso 6 euro, ridotto 4 euro).

Dal 2 gennaio 2017 manterrà gli stessi orari e resterà chiuso il lunedì.