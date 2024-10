Intervistata telefonicamente da Laura Petrici, Michela Mugia, candidata alle regionali con Sardegna Possibile, conferma a Repubblica tv la frase detta nel fuorionda di Agorà (Raitre): "Mi sono svegliata alle 7.30 per questo?".

"Non mi aspettavo - risponde la Murgia alla giornalista - che il mio tempo in par condicio venisse sacrificato per rispondere a domande su altri partiti e non sul programma della mia coalizione. Ho fatto lavori di tutti i tipi, dalla telefonista all'insegnante, alla portiera di notte. E' una vita che mi sveglio alle 7.30".