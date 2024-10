"Troppo indagata per fare il governatore, ma sottosegretario è ok. Questione umorale, coerenza PD", scrive sul social network “Twitter” Michela Murgia, aspirante governatrice con “Sardegna Possibile”.

Il tweet arriva in seguito alla nomina di Francesca Barracciu a sottosegretario alla Cultura nel governo Renzi.

La Barracciu, infatti, che aveva vinto le primarie del centrosinistra, si era poi ritirata dalla corsa alla presidenza perché indagata in merito all’inchiesta della Procura di Cagliari sull’uso dei fondi destinati ai Gruppo del Consiglio regionale.

La replica, sempre su Twitter, del neo sottosegretario non è tardata ad arrivare: "Da Michela non me l'aspettavo: si è persa in un bicchier d'acqua dopo aver sperimentato anche lei il mare della cattiveria gratuita".