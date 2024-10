Sale a 15 l'organico della compagnia barracellare di Muravera che nei giorni scorsi si è rafforzata con l'ingresso di cinque nuovi agenti.

Giuseppe Casta, Roberto Codonesu, Filippo Farci (già segretario della compagnia), Gianluca Seu e Simone Tronci hanno giurato nell'aula consiliare del municipio della cittadina sarrabese nelle mani del sindaco Salvatore Piu. Un altro barracello, Massimiliano Melis, giurerà nei prossimi giorni. Possibile l'ingresso di altri tre nuovi agenti.

Il sindaco Salvatore Piu ha messo in evidenza l'importante compito cui è chiamata la rinata compagnia barracellare: “E' un ruolo cruciale nella sorveglianza del territorio, specialmente per contrastare coloro che irresponsabilmente gettano rifiuti in luoghi inappropriati. Inoltre, saranno utilissimi in contesti di protezione civile”.

Dello stesso avviso anche Fabio Piras, assessore all'Ambiente e alle Borgate che, insieme all'assessore al Personale, Andrea Mura sovrintende a tutto ciò che riguarda la compagnia: “Dopo anni di stallo – ha spiegato Piras – cominciano a vedersi i risultati dell'opera di riorganizzazione dei nostri barracelli che sono stati preziosissimi nel corso dei grandi eventi che hanno caratterizzato l'estate a Muravera, in particolare la vigilanza delle aree pedonali e per l'opera di vigilanza ambientale che stanno svolgendo quotidianamente, senza dimenticare la protezione civile”.

Soddisfatto il comandante dei barracelli, Daniele Battaglia: “Attualmente, la nostra compagnia dispone di un contingente di 15 agenti, un numero che ci consentirà di ottimizzare la pianificazione di numerose iniziative. La nostra crescita è in costante evoluzione e ci impegneremo al massimo per servire al meglio la comunità di Muravera. Desidero esprimere la mia gratitudine al sindaco e all'amministrazione comunale che hanno continuato a sostenere la nostra causa nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato negli ultimi anni”.