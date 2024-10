Manca pochissimo alla 50esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera. Un evento imperdibile, organizzato dal Comune di Muravera, in collaborazione con la Pro loco “Murera” e con il sostegno della Regione Sardegna, che ogni anno segna l'inizio della stagione turistica nel territorio del Sarrabus.

“Il nostro obiettivo – ha detto nei giorni scorsi l'assessore comunale al Turismo, Matteo Plaisant - è far sì che la cinquantesima edizione della Sagra sia indimenticabile”.

Un evento “che celebra la ricchezza e la tradizione agrumicola del nostro territorio”, ha spiegato l’assessore, “che rappresenta un momento speciale per tutti e un'opportunità unica per i visitatori di immergersi nelle nostre radici culturali, per gustare i prodotti locali, ma anche un'opportunità per scoprire l'artigianato, la musica tradizionale e l'ospitalità di Muravera e del Sarrabus”.

La Sagra degli Agrumi si terrà dal 24 al 28 aprile. La domenica sarà la giornata clou, dedicata alla suggestiva sfilata con i gruppi Folk, le etnotraccas, i cavalieri, le amazzoni, la Banda Musicale G.Verdi di Muravera e le maschere tradizionali del carnevale. L’appuntamento in via Roma è alle ore 10:00. La Rassegna del Folklore avrà luogo in piazza Europa dalle ore 16:30.

Non mancherà l’assistenza per persone con disabilità durante la sfilata.

Si potranno visitare le meravigliose case storiche del paese, godere di esposizioni artigianali e di mostre. Questi i punti ristoro: Sa coxina e is drucis de tzia Italina via Roma 144 – 145; Atelier del vino via Roma 246; Casa Anedda via Marconi 101; Domu Incantada hotel ristorante zona giardini; Bidda Mia via speranza 68; Camper Park service via giardini; Domu Elvira via Speranza; Domu mia ristoro per disabili e accompagnatori via Speranza 68; Domu Deiana via Rossini 7; Punto ristoro corallo via Roma 33; Casetta Sobat piazza Europa; Fabrizio Lilliu via Marconi 74; Comitato Sant'Agostino porticato banco di Sardegna via Roma; Bar Soul via Roma 129. 

Ma la Sagra degli Agrumi “non è solo la sfilata della domenica, ma importanti sono tutti gli eventi collaterali, che verranno inaugurati mercoledì 24”, come spiegato l’assessore Plaisant. Infatti, il programma è ricco e variegato.

Tra degustazioni, show cooking, mostre fotografiche e di pittura, tornei, laboratori, visite guidate e convegni, il 24 aprile in Piazza Europa, alle ore 17, si terrà l’esibizione musicale a cura del coro e dell'orchestra della scuola media.

Il 25 aprile alle 9 la gara podistica "Curri Murera”. Alle 21:30 in Piazza Europa sarà proiettato il film "Solo pietre" di Gabriele Carrus.

Il 26 aprile alle 15 la passeggiata divulgativa in lingua sarda e 21:30 il concerto di Piero Marras.

Il 27 aprile alle 21:30 la serata comico-musicale con "Gli autogol", sempre in Piazza Europa.