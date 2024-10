Ieri a Muravera, in seguito a una querela per minacce presentata da un 57enne del posto, i Carabinieri hanno denunciato anche per detenzione abusiva di armi o munizioni e porto e detenzione di armi prive di dispositivi di riconoscimento, un 54enne anch’esso di Muravera, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Dopo l'input ricevuto, i militari – come da loro spiegato - hanno perquisito la casa dell'uomo, dove hanno trovato una pistola giocattolo, Beretta 92, priva di tappo rosso.

Controlli anche nell'ovile del 54enne, dove sono stati poi rinvenuti sette proiettili calibro 9 e una rivoltella giocattolo del tipo semiautomatica, con caratteristiche simili ad una pistola Glock, prima anch'essa di tappo rosso.