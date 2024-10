Un allevatore di 60 anni è finito nei guai per un incidente avvenuto il 24 settembre scorso a Costa Rei, nel comune di Muravera.

Un automobilista in transito in via Ichnusa si è trovato davanti una pecora e non è riuscito ad evitare l'impatto. L'animale è morto sul colpo e la vettura ha riportato gravi danni. Grazie al microchip installato sull'ovino, il veterinario della Asl è risalito al proprietario, individuato poi dai carabinieri della Compagnia di San Vito.

E’ accusato di omessa custodia e malgoverno di animali, reato depenalizzato. Oltre alla multa dovrà risarcire i danni all'automobilista.