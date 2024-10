Dovranno pagare 500 euro di multa una trentaseienne di Quartu Sant'Elena, in qualità di trasgressore e, qualora non pagasse, nei confronti di una 44enne di Selargius, obbligata in solido.

Come informano i Carabinieri della stazione di Muravera, dopo aver viaggiato a bordo di un'autovettura Gran Voyager Chrysler sull'arenile della spiaggia di San Giovanni, nel litorale del Comune di Muravera, le due donne hanno lasciato il veicolo parcheggiato in sosta sulla sabbia.

Le due hanno così violato il divieto imposto da un’ordinanza balneare della Regione autonoma della Sardegna, risalente all'anno 2021, che fa riferimento ad un articolo del codice della navigazione, che prevede una contravvenzione che va dai 100 ai 1000 euro.