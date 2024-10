Ieri a Muravera, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia-querela formalizzata da una 49enne del luogo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, una 36enne di Lentini disoccupata ed un 20enne di Crotone, entrambi gravati in banca dati delle forze di polizia da specifiche numerose denunce per il reato di truffa.

È stato appurato che i due, nell’arco temporale tra il 07.01.2022 ed il successivo 07.02.2022, dopo aver inserito su un noto sito del settore un annuncio di vendita di sacchi di pellet, non hanno recapitato alla cliente sarda la merce da lei regolarmente pagata per un valore complessivo di 191,40 euro.

La corsa al pellet degli ultimi tempi con il conseguente rilevante aumento dei prezzi di quel combustibile e di altri, ha evidentemente indotto la donna a ricercare sul web offerte particolarmente vantaggiose per approvvigionare una riserva da consumare durante il prossimo inverno.

Come spesso accade, acquistare online da sconosciuti, con pagamento o caparra anticipata, conduce a sorprendenti delusioni.