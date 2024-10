Arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ieri, 30 novembre, a Muravera, un 20enne del luogo.

Durante un servizio dei Carabinieri della locale stazione, coordinato di controllo del territorio che ha impegnato più pattuglie, il giovane è stato controllato proprio perché si era palesemente innervosito alla vista dei militari. Fermato per strada, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di marijuana, contenuta all'interno di un contenitore di plastica e frazionata in dosi, per un peso complessivo di 22 grammi, e di un bilancino, il tutto trasportato a spalla all'interno di uno zainetto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire e sequestrare nella camera da letto del giovane ulteriori 63 grammi di marijuana, contenuti all'interno di un barattolo di vetro e un ulteriore bilancino.

Il giovane è stato momentaneamente ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.