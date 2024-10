La speciale letterina indirizzata a Santa Klaus, dall’ufficio postale di Muravera a Rovaniemi. I bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Muravera, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno spedito la loro stamane dalla sede di Poste Italiane della cittadina del Sarrabus.

I piccoli hanno affidato le loro speciali missive al personale aziendale che, come nel caso di altre decine di migliaia provenienti da tutta la Sardegna, provvederà a recapitarla allo speciale e barbuto destinatario.

“Una ventata di gioia ha invaso stamattina la nostra sede – dichiara Davide Podda, direttore dell’ufficio postale - ed è stato un vero piacere poter accogliere i piccoli alunni, desiderosi di consegnare la loro lettera. È sempre un momento particolare dell’anno, pieno di allegria e ricco di emozioni”.

“La consegna della letterina nelle nostre mani – aggiunge il responsabile – ha per i bambini un valore importante: per loro rappresentiamo il tramite con Babbo Natale, per far arrivare a destinazione le loro richieste e i loro desideri. Confidano in noi e non possiamo fallire questa “missione speciale”!

Nell’isola in pochi giorni gli addetti al recapito hanno intercettato letterine spedite dai 441 uffici postali del territorio e dalle oltre 250 cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Le “speciali missive” contengono, come di consueto, tante richieste di doni: dall’ultimo modello di videogame, alle immancabili bambole, fino ad arrivare ai modellini, ai monopattini, alle carte da gioco e ai più moderni droni, particolarmente in voga nell’ultimo periodo. Ai lunghi elenchi di giocattoli, dai bambini giungono anche richieste con riferimenti a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la richiesta della fine del conflitto tra Ucraina e Russia e la pace nel mondo, oltre a un pensiero rivolto ai coetanei meno fortunati.