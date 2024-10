Ieri alle ore 18,45 circa a Muravera, i carabinieri della locale Stazione, durante la loro attività di controllo della circolazione stradale, hanno proceduto in via Roma a una perquisizione personale e veicolare nei confronti di un 29enne e di un 39enne, entrambi disoccupati e incensurati, che avrebbe consentito di rinvenire all'interno dell'autovettura del primo 0,61 grammi di eroina suddivisa in 5 involucri di cellophane, di cui si sarebbe assunto la responsabilità il proprietario dell’auto, e un flacone di metadone cloridrato da 10 mg in parte usato, di cui si sarebbe dichiarato proprietario il passeggero, farmaco ottenuto senza alcuna prescrizione medica da parte del Serd.

I due sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quale assuntori di sostanze stupefacenti. La patente di guida del conducente è stata ritirata e lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e trattenuto presso gli uffici dei carabinieri di Muravera per il successivo invio al laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi quali-quantitative. La Prefettura di Cagliari verrà invece informata per eventuali sanzioni amministrative ulteriori.