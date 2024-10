Una donna di 42 anni, dopo aver discusso in modo animato per motivi sentimentali con due ragazzi di 33 e 19 anni, ha colpito uno di loro con una testata sul volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che a loro volta sono stati aggrediti dalla signora. L’episodio è accaduto nella notte in un bar di Muravera.

Il giovane colpito dalla testata è stato trasferito in ospedale per sottoporsi alle cure mediche, mentre i militari hanno immobilizzato e arrestato la donna.

La 42enne, di origini romane e sposta in Sardegna, è già nota alle forze dell’ordine per aver malmenato più volte il marito e si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo.