Doveva essere ricoverato d'urgenza per un problema cardiaco, ma invece, il suo cuore ha smesso di battere prima dell’arrivo in ospedale. A perdere la vita durante il trasporto in ambulanza è un carabiniere in pensione.

L’uomo, di 73 anni, Giovanni Serra, doveva raggiungere il Policlinico di Monserrato perché l'ospedale San Marcellino di Muravera non è dotato di tutti i reparti specializzati.