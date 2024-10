Prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale all'interno del cortile delle scuole di via Montessori , a Muravera (SU). Nei prossimi giorni l'impresa appaltatrice provvederà al posizionamento delle perimetrazioni dell'area di cantiere e alla realizzazione dei passaggi temporanei.

“ Si tratta di intervento risponde alla forte necessità di servizi per la fascia di età 3 -36 mesi – ha spiegato il sindaco Salvatore Piu – Sarà realizzata ex-novo una struttura innovativa e di alta qualità architettonica ”.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Federico Lai, dal canto suo, ha evidenziato che “ l'edificio sarà realizzato all'interno del cortile delle scuole di via Montessori, ed è dimensionato per ospitare circa 40 bambini. All'interno dei blocchi funzionali saranno ospitati laboratori, aree comuni e spazi per la nanna, spazi destinati alle insegnanti e alle educatrici, guardaroba, servizi igienici e lavanderia per i bambini, cucina e dispensa ”.

Dall'8 febbraio, con l'inizio dei lavori, sarà chiuso al pubblico il parchetto comunale per la durata delle operazioni.