Per le vie del pittoresco centro storico di Muravera, tra i colori dei fiori appena sbocciati e l’aria fresca della primavera, si inizia già a sentire il profumo degli squisiti agrumi maturi e si respira un’atmosfera di frenesia e ospitalità.

La tanto attesa Sagra degli agrumi è ormai alle porte e istituzioni e comunità sono a lavoro da mesi per far sì che la 49^ edizione dello storico evento di primavera che apre la stagione turistica nel suggestivo paese del Sarrabus, rimanga nel cuore e nei ricordi di tutti.

Antiche tradizioni, affascinanti location, ospitalità, ottimi cibi tipici, la sfilata dei gruppi Folk, quella delle maschere tradizionali e le mostre fotografiche si fondono in un connubio che unisce passato, presente e futuro coinvolgendo diverse generazioni.

“Quest’anno parteciperanno alla realizzazione della sagra gli alunni di scuole di diverso ordine e grado – dice ai microfoni di Sardegna Live la presidente della Pro loco di Muravera, Daniela Camedda – Bambini, ragazzi e giovani adulti collaboreranno con i più navigati per due grandi obiettivi: la riuscita di una sagra indimenticabile che faccia stare bene sia i residenti che i visitatori e la rinascita di Muravera dopo un periodo buio per tutti, quello della pandemia, che ha impedito l’organizzazione di eventi importanti, fiori all’occhiello di paesi con alle spalle tradizioni di lunga data”.

“Considerato che lo scorso anno la sagra era stata realizzata ancora in periodo di restrizioni che hanno impedito che le persone se la godessero come avrebbero dovuto, questa 49^ edizione è per noi della Pro loco, ma anche per l’Amministrazione comunale e per la comunità, quella della rinascita” conclude la presidente.

"Un’edizione importante – dice ai microfoni di Sardegna Live l’assessore al Turismo del Comune di Muravera, Matteo Plaisant - innanzitutto perché precede la 50^, quella del prossimo anno, e poi perché rappresenta una vera e propria rinascita dopo la pandemia”.

“L’anno scorso la sagra è stata organizzata velocemente e occasionalmente nel mese di maggio – prosegue l’assessore - erano in vigore ancora le restrizioni e non l'abbiamo potuta godere appieno. Quest’anno ci siamo preparati sfruttando il ponte del 25 aprile e con un ampio coinvolgimento delle associazioni e della popolazione, tra cui tutte le scuole di diverso ordine e grado. Ci saranno eventi fino a martedì e i numeri di quest’anno, dagli oltre 1000 figuranti alle 10 etnotraccas e gli 80 cavalli, sono davvero importanti”.

“La sagra segna l’inizio della stagione turistica – conclude l’assessore Plaisant – quindi rappresenta un evento fondamentale per Muravera”.

IL PROGRAMMA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si potranno visitare le meravigliose case storiche del paese allestite per l’occasione dall’associazione “La Forgia”. Casa Aresu, in via Speranza 11, Casa Mattana, in via Speranza 47, Casa Pisanu, in via Marconi 34 accoglieranno rappresentazioni di spaccati di vita contadina del passato, incantando i visitatori.

L’associazione culturale “Genti Arrubia” allestirà invece le suggestive mostre fotografiche presso il centro storico e il Museo Donna Francesca Sanna Sulis, in via Marconi 99.

Si svolgeranno inoltre interessanti laboratori: delle candele, dei cestini e della panificazione con degustazione gratuita ed esposizione fotografica, presso il Museo Casa dei Candelai, in via Speranza 67.

Da venerdì 21 a domenica 23 i visitatori potranno essere allietati dall’affascinante mostra tessile a Casa Mascia in via Speranza 87, che vedrà l'esposizione del telaio, di capi d'arredo e tovagliato, e da un golosissimo laboratorio di lavorazione del torrone. Ci saranno inoltre un aperitivo musicale e un punto ristoro.

Inoltre non perdetevi un interessantissimo laboratorio di lavorazione del legno, accompagnato da una degustazione musicale presso Casa Serpau, in via Marconi 104.

Venerdì 21 gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Muravera potranno fare una piacevole e istruttiva visita guidata negli agrumeti, e i visitatori potranno essere allietati dal concerto degli alunni della Scuola secondaria di primo grado e dalla degustazione culinaria grazie agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e Istituto Superiore “G. Dessi” in Piazza Europa alle ore 17.

Gli studenti dell’ITCG “L.Einaudi” e Liceo Scientifico Giordano Bruno potranno fare invece un laboratorio didattico sulla coltivazione degli agrumi. In via Roma 73 non perdetevi l’esposizione dei favolosi disegni artistici di Valeria Murtas.

Sabato 23 si comincerà alle ore 9,30 in località Pardu Onnas con un convegno sull’agrumicultura per gli studenti dell’Istituto Superiore “G. Dessì” di Muravera.

La visita guidata negli agrumeti in questa giornata sarà per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Muravera, mentre il laboratorio didattico sulla coltivazione degli agrumi potrà essere svolto dagli alunni dell’ITCG “L.Einaudi” e Liceo Scientifico Giordano Bruno Immancabile la degustazione di prodotti tipici presso Domu Elvira, in via Speranza 8.

Si potrà inoltre pedalare in mezzo al verde grazie a un’escursione in bicicletta organizzata da A.S.D. Biker Senza Gloria. L’incontro sarà in Piazza Europa e si partirà sulla due ruote alle ore 16.

Potrete ammirare anche in questa giornata i disegni artistici di Valeria Murtas in via Roma 73. La giornata verrà conclusa da “Voci e suoni di Sardegna” con Giuliano Marongiu e il gruppo Incantos, Maria Giovanna Cherchi, Roberto Tangianu e Peppino Bande in piazza Europa alle ore 21,30.

Domenica 23 sarà la giornata dedicata alla Sagra degli Agrumi di Muravera, con la suggestiva sfilata con i gruppi Folk, le etnotraccas, i cavalieri, le amazzoni, la Banda Musicale G.Verdi di Muravera e le maschere tradizionali del Carnevale. Appuntamento in via Roma alle ore 10:30. L’esibizione dei gruppi Folk avrà luogo in piazza Europa alle ore 16:30.

Per un’edizione inclusiva al massimo non può mancare l’assistenza per persone con disabilità presso Domu Mia Amici di S.Egidio in via Speranza 68, dove ci sarà anche un punto di ristoro.

L’immancabile degustazione di prodotti tipici si svolgerà in questa giornata a Domu Elvira, in via Speranza 8. Presenti punti di ristoro, con degustazione e banco espositivo anche in via Marconi 74, e con degustazione di prodotti a km 0 in piazza sant’Antonio.

La Consulta Anziani di Muravera organizza per la giornata di oggi un laboratorio di panificazione e pastificazione presso Casa Anedda, in via Marconi 101 alle ore 9,30 e uno di lavorazione dell’olio di lentischio alle ore 17 sempre presso Casa Andda.

Lunedì 24 verrà presentato il libro “L’ombra del Sant’Uffizio” di Vindice Lecis presso la sala consiliare in Piazza Europa 1 alle 18,30. La giornata verrà conclusa dallo spettacolo di cabaret con Alessandro Pili (Sindaco di Scraffingiu), presentato da CalaScraffingiu, in piazza Europa alle ore 21,30.

Per martedì 25 la Consulta Anziani di Muravera organizza una passeggiata per gli agrumeti, partendo da piazza Mercato alle ore 9,15. Ci sarà inoltre uno spettacolo per bambini in piazza Europa alle ore 18.

La giornata si concluderà a tempo di musica con il concerto del Coro polifonico “Le voci del mare” di Muravera presso Casa dei Candelai, in via Speranza 67 alle ore 19.

Ecco i Gruppi Folk che parteciperanno alla 49^ edizione della Sagra degli Agrumi