Ritorna la Sagra degli Agrumi a Muravera, che quest’anno arriva alla sua 48^ edizione, dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia.

Ideato nei primi anni ‘60 e valorizzato nei decenni successivi, l’evento vedrà un susseguirsi di arte, musica folk, cultura, artigianato, tra esibizioni di professionisti, golose degustazioni e mostre, sotto gli occhi dei numerosi turisti e visitatori, da sempre attratti dalla grande e coinvolgente festa.

Le bellezze del luogo, la cultura popolare, i gruppi folkloristici, senza contare le suggestive storie di vita agropastorale raccontate con nostalgia dalle Etnotraccas, con il suono delle Launeddas e le musiche dei canti tradizionali in sottofondo, costituiscono un’indimenticabile esperienza nel cuore del Sarrabus.

IL PROGRAMMA

Si comincia sabato 28 maggio alle ore 9,30, con il Convegno "Istituzione del parco degli Agrumi" a Bresca Dorada, località Tuerra, e si prosegue alle 16,30 con l’apertura della Mostra di disegno dell'artista Valeria Murtas, in via Speranza n. 68 c/o Ass Domu Mia amici di Sant'Egidio.

Alla stessa ora verranno aperti i suggestivi Musei rispettivamente della Casa dei Candelai, e quello dedicato a Donna Francesca Sanna Sulis, con la Mostra "Colorismo in Sardegna" dell'artista Stefano Pani.



Alle ore 18 e alle 19, presso la Sala consiliare "prof. Piero Loddo", verrà proiettato il documentario "Terra Salata" di Alberto Masala.



Alle 21,30 lo spettacolo musicale di Giuliano Marongiu "Isola in Festa", con la partecipazione di Laura Spano, Carlo Crisponi, Roberto Tangianu, Gruppo Incantos, Peppino Bande, Francesca Lai, Davide Guiso presso piazza Europa, per chiudere con musica e intrattenimento la vigilia della domenica di festa.



Domenica 29 maggio, si comincia alle ore 10 con la Sagra degli agrumi e la sfilata dei Gruppi Folk provenienti da tutta la Sardegna, delle Etnotraccas, delle Maschere Tradizionali del Carnevale Barbaricino, dei Cavalieri e delle amazzoni a cavallo in Via Roma.

Alle 16,30 la Rassegna di suoni, voci, danze e colori della Sardegna in Piazza Europa presentata e condotta da Giuliano Marongiu.

Dalle 10 alle 22 sarà aperto il Museo dedicato a Donna Francesca Sanna Sulis con la mostra "Colorismo in Sardegna" dell'artista Stefano Pani.