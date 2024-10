Nella tarda serata di ieri, 22 luglio 2014, i Carabinieri della Stazione di Muravera, hanno tratto in arresto in flagranza Matteo Ghiani, 31enne di Muravera, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato sorpreso in località “Baccu Arrodas” di Muravera mentre innaffiava 9 piante di cannabis indica autofiorente (un tipo di pianta a maggior rendimento e di minori dimensione della classica), occultate tra la vegetazione. Inoltre, nella sua abitazione sono state trovate diverse bustine di plastica utilizzate per il confezionamento della dosi. Ghiani, dopo le formalità di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del processo con il rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.