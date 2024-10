Un operaio è caduto dalla scala mentre stava allestendo una grondaia in un’abitazione. Questa mattina un muratore di 59 anni, stava lavorando su una scala mentre posizionava la grondaia in un’abitazione in località Ottiolu quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Budoni e il personale del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro. I Carabinieri saranno in ausilio del personale dello s.pre.s.a.l. competente per gli incidenti sul lavoro, che accerteranno le cause dell’infortunio.