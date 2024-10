Sabato 28 luglio a San Gavino è stato inaugurato l’ultimo murale a opera dell’associazione Non solo Murales , realizzato dall’artista sangavinese Giorgio Casu.

Dieci giorni di lavoro in cui, come ad ogni nuova opera non sono mancati la collaborazione tra i sangavinesi, l’ospitalità del rione, i pranzi, le cene, la musica e i sorrisi. L’associazione sta per compiere cinque anni: “Ci sono tanti nuovi volti, tanti giovani e soprattutto tante ragazze che si stanno appassionando a questa arte- racconta Riccardo, presidente dell’associazione- questa per noi è l’ennesima soddisfazione: la ciliegina sulla torta!”. Ufficialmente è il murale numero 46: tante opere, tanti nuovi amici e uno spirito che accomuna sempre i loro lavori: l’aggregazione.

“Oltre all’opera d’arte, che rimane visibile a tutti, c’è un aspetto sociale che per noi è importantissimo- continua Riccardo- questo murale è in Via Rinascita: la pavoncella richiama un po’ l’araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, qui c’è una voglia di San Gavino di rinascere, certo non dalle sue ceneri, ma la voglia di far rinascere uno spirito di partecipazione alle attività del paese che forse si era un po’ perso negli anni”.

“Il soggetto principale è una pavoncella sarda- spiega Giorgio Casu- all’inizio volevo fare una fenice: simbolo della rinascita sangavinese della creatività e della voglia di fare. L’idea dei murales, del fare festa insieme, del condividere, mi aveva fatto proprio pensare a questo animale. Così dove ora c’è quel piccolo uccello, all’inizio c’era una volpe, simbolo dell’arte, del cuore dell’artista. La fenice è diventata una pavoncella ma con la cromatura dei colori della fenice, del pappagallo, mi piace stravolgere anche i simboli classici. Il vicinato ci ha accolto: ha aperto le case, i cuori, ma soprattutto il frigo! Non solo giovani ma anche signore di settanta, ottanta anni che hanno cucinato per noi. Ci piace il senso di aggregazione e di vicinato che si rinnova”.

Ogni inaugurazione è una festa, un motivo in più per stare insieme, condividere e far vedere che a San Gavino si può fare tanto, il fuoco dell’arte e della voglia di fare è acceso. 

Foto Associazione Non Solo Murales