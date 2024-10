La Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Tonara, insieme al gruppo toscano “Progetto artistico Libertà”, organizzano il festival d'arte pubblica che avrà luogo a Tonara, centro della provincia di Nuoro, da oggi, 23 maggio, sino al 28 dello stesso mese.

“Tonara in Contemporanea”, questo il nome del festival, vuole rivitalizzare la tradizione regionale dei murales dando spazio ai grandi interpreti della street art, amati dal grande pubblico e anche dai galleristi. Gli interventi, di carattere permanente, andranno a crescere di anno in anno, con l’ambizione dichiarata di trasformare il paese in un museo a cielo aperto.

In questa prima edizione del festival tre emergenti della street art internazionale sono chiamati a cimentarsi, nello stesso momento, nella realizzazione di tre grandi murales ispirati a Tonara, la sua cultura e tradizioni.

I tre artisti sono: Luis Gomez de Teran, 36enne nato in Venezuela. Vive e lavora a Roma, realizzerà un murale dedicato al poeta tonarese Peppino Mereu; Jerico, 22 anni, filippino di nascita. Anche lui vive e lavora a Roma e realizzerà una rappresentazione ispirata alle opere di Peppino Mereu; infine Libertà, 34 anni, nata a Empoli, vive e lavora tra Livorno e Firenze, realizzerà un dipinto a tema naturalistico, api e mandorli in fiore in omaggio al famoso torrone di Tonara.

Durante la realizzazione delle opere sarà possibile apprezzarne lo sviluppo e le impressionanti doti tecniche dei 3 artisti.

Due classi dell'Istituto d'Arte "Carlo Contini" di Oristano, accompagnati da tre insegnanti, saranno a Tonara per visitare gli artisti, apprendere le loro tecniche, prendere confidenza con i pennelli e cimentarsi anch'essi in un'opera di loro ideazione.

Parteciperanno ai lavori dell'evento gli alunni Tecnico Industriale "Antonio Gramsci", a indirizzo chimico. Sfrutteranno le ore di alternanza scuola-lavoro per immergersi nel magico mondo dei colori e delle diverse espressioni artistiche.

"Abbiamo voluto fortemente la partecipazione dei ragazzi poiché riteniamo importante lo scambio e l'interazione di ragazzi appartenenti a realtà differenti, dar loro la possibilità di sperimentare e partecipare attivamente ad attività di questo tipo che costituiranno indubbiamente momenti di crescita sia personale che professionale. Tonara, poi, è conosciuto come paese ospitale nostro intento è quello, quindi, di rinnovare una calorosa accoglienza si nuovi ospiti", dicono all'unisono la presidente della Proloco Natalia Onnis e il Sindaco Flavia Loche.

"Riteniamo - aggiungono - che celebrare il nostro amato vate e i prodotti locali, i boschi, il campanacci e il torrone, così apprezzati nel mondo, attraverso queste forme artistiche e di aggregazione sia un valore aggiunto per la nostra comunità".