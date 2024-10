Hanno preso avvio questa mattina i lavori da parte della ditta Sini di Sassari per il ripristino della parte del muraglione di San Gavino danneggiata in seguito a un incidente stradale.

“A pochi giorni di distanza dall’affidamento la ditta si è accantierata – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – e sta procedendo alla sistemazione e alla ricostruzione della parte danneggiata del muraglione, anche in collaborazione con i tecnici della Soprintendenza che stanno supervisionando le attività”. I

Gli interventi voluti dal Comune di Porto Torres sono stati affidati sono stati affidati dopo il benestare arrivato nei giorni da parte della Soprintendenza Abap per le Province di Sassari e Nuoro.

«Dopo l'incidente il Comune ha dovuto attendere la liquidazione del danno da parte dell’assicurazione. Poi è stata prodotta dal nostro ufficio tecnico una relazione per la Soprintendenza, che successivamente ha richiesto un’ulteriore integrazione. A quel punto – ha sottolineato l’Assessore – abbiamo ricevuto il parere positivo, avviando la procedura di affidamento».

I lavori interesseranno circa sei metri e comprendono anche la parte che pur non essendo crollata risulta danneggiata e instabile. Prevista la cernita e la pulizia del materiale formato da blocchi in calcare e trachite, lo smontaggio e la numerazione dei conci costituenti la porzione muraria danneggiata e non crollata, la riparazione e il riassemblaggio con resine e perni dei conci lesionati. Inoltre l’azienda dovrà procedere al rimontaggio della muratura con malte a base di calce e alla rifinitura dei giunti.