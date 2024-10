L’improvvisa morte del dipendete comunale Antonello Meloni, 61 anni, ha lasciato un vuoto enorme in tutta la comunità di Loiri Porto San Paolo.

Il sindaco Francesco Lai ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi: “Dopo aver appreso della prematura quanto improvvisa scomparsa del nostro caro dipendente comunale Antonello Meloni, interpretando il sentimento diffuso di cordoglio, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino”.

Chiusi gli uffici comunali e le scuole, esposte le bandiere a mezz’asta del Municipio.

Una persona sempre disponibile, stimata e amata. “Sei la persona più buona che io abbia mai conosciuto, la più generosa e gentile, l’amico di tutti che sapeva costruire con ciascuno un rapporto unico e speciale”, sono le parole del conduttore televisivo Giuliano Marngiu.

“Saperti lontano – ha scritto ancora su Facebook - ci devasta il cuore, il solo pensiero rallenta i minuti, ci rende più soli: a uno come te dovrebbe essere vietato morire. Non aggiungo altro, se non un grazie immenso per tutto il bene che hai fatto, per tutto il bene che mi hai voluto. Un abbraccio alla sua mamma, ai suoi familiari e a tutta la comunità di Loiri Porto San Paolo”.