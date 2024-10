Tre medici del Reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Martino di Oristano sono indagati dalla Procura della Repubblica nell'ambito di una inchiesta sulla morte di un feto che sarebbe avvenuta nel grembo materno prima del suo arrivo in ospedale.

La donna - come anticipato sui quotidiani sardi - residente in un paese dell'hinterland oristanese è arrivata in ospedale la settimana scorsa ed è stata ricoverata per accertamenti. I controlli avrebbero permesso di verificare l'assenza del battito fetale ed a quel punto sarebbe stato disposto un parto cesareo.

Al termine dell'intervento è stata constatata la morte del feto che, secondo la versione dell'ospedale, sarebbe avvenuta per asfissia a causa del cordone ombelicale stretto attorno al collo. Ora sarà, comunque, l'inchiesta della magistratura a stabilire eventuali responsabilità.