Stefano Tanzi, il 65enne, poliziotto in pensione da una decina d'anni, morto oggi pomeriggio, schiacciato dal cancello della sua abitazione, in via Petrarca a Quartu Sant'Elena è vittima di un brutto incidente.

È quanto emerge dagli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Quartu e dagli specialisti della Scientifica. L'uomo stava uscendo dal parcheggio condominiale a bordo della propria Ford Ka.

È sceso dal veicolo, forse per raccogliere una bottiglietta di plastica che si trovava vicino alla parte finale del cancello automatico, delimitato da un muretto, rimanendo schiacciato.

L'inferriata lo ha colpito all'altezza del collo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e le volanti del Commissariato, ma ormai per il 65enne non c'era più nulla da fare.