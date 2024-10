Ha quasi dell’incredibile la terribile sequenza di incidenti motociclistici che ha caratterizzato questo week-end. Tre morti in meno di 24 ore. L’ultimo in ordine cronologico è Gian Battista Sechi 45 anni di Ittiri, morto poco dopo le 15.30 a seguito di un incidente stradale occorso sulla Alghero-Bosa. Solo questa mattina era deceduto Marco Corona, 24 anni di Barisardo, mentre percorreva la Statale 125 in sella alla sua Ducati 999 mentre nel pomeriggio di ieri aveva perso la vita, sempre lungo la SS125, Bruno Cocco 25enne di Quartu. L’incredibile scia di incidenti pone nuovamente l’accento sul tema sicurezza stradale.