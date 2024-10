Foto copertina: il sindaco Riccardo Sanna.

Giovanni Lisci, 53 anni, è morto ieri sera mentre tentava di spegnere un incendio scoppiato a casa della sorella a Pabillonis, nel sud Sardegna. L'incendio, le cui cause non sono state accertate, si è sviluppato in una casa al numero 16 di via Ancona. Le fiamme si sono velocemente propagate. Mentre i residenti della zona chiamavano i soccorsi sul posto è arrivato Giovanni Lisci. L'uomo, vedendo il fuoco nell'abitazione della sorella, ha deciso di entrare in casa per tentare di spegnerlo, nonostante le persone che già si trovano in strada cercassero di bloccarlo. Una volta dentro casa è rimasto intrappolato e ha perso i sensi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Ancona e sono riusciti a entrare in casa, per il 53enne non c'era più nulla da fare.

“Ci sono situazioni in cui l'istinto ci porta a compiere azioni forse inopportune – ha detto il sindaco Riccardo Sanna - che certamente nessuno può giudicare non avendole vissute in prima persona. Azioni che talvolta mettono in serio rischio la nostra vita che, ricordiamolo, vale più di qualsiasi bene materiale”.

“Ci troviamo oggi davanti all'ennesima tragedia, una ferita indelebile che ancora una volta colpisce la nostra comunità. Non ci sono parole – ha affermato il primo cittadino - solo tanta tristezza e sgomento. Riposa in pace Giovanni”.