Tragedia intorno all’1:45 in via San Francesco a Orosei dove un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tentava di spegnere con una tubazione la sua auto avvolta dalle fiamme. Proprio in quegli attimi l’uomo ha accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a salvare la vita al 69enne, ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo è deceduto poco dopo il loro arrivo.

Sono al vaglio dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Siniscola intervenuti sul luogo dell’incidente, tutti gli elementi riscontrati sulla scena, per risalire alle cause originarie dell'incendio.