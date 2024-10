Un uomo 59enne di Carbonia, Roberto Musu, è morto in un incidente stradale lungo la Strada provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso.

La vittima si stava recando al lavoro, presso la centrale Enel di Portovesme, nella notte di mercoledì 5 luglio, ma non è mai arrivato a destinazione. Il corpo è stato scoperto ieri sera in località Paringianu (Portoscuso).

Musu, secondo quanto accertato, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, morendo sul colpo.

Per molte ore nessuno si è reso conto dell'accaduto poiché l'auto era finita molto lontana dalla strada, parzialmente nascosta dalla vegetazione. Solo ieri, quando i familiari non hanno visto rientrare in casa Roberto Musu, hanno fatto scattare l'allarme e sono iniziate le ricerche terminate con la tragica scoperta.