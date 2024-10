E' il primario del reparto di Gastroenterologia dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, Serafino Recchia, 65 anni, l'uomo investito e ucciso ieri notte nella borgata marina di San Giovanni di Posada.

Il medico, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna, era uscito insieme alla moglie per una passeggiata lungo la strada comunale che collega la borgata marina a Posada. La strada in cui la coppia passeggiava era scarsamente illuminata e l'autista dell'auto sopraggiunta alle spalle di Recchia, proprio per questo motivo non lo avrebbe visto. La moglie del medico è invece riuscita a mettersi in salvo.

L'investitore, un pensionato residente a Cagliari, si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi. All'arrivo del 118 le condizioni del medico torinese era apparse gravissime.

L'uomo è morto dopo il ricovero nell'ospedale San Francesco di Nuoro.