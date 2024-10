Un uomo dal cuore grande e dall’ allegria contagiosa. Il Covid si è portato via Tonino Scanu, padre del cantante Valerio, storico dipendente comunale, mastro fritellaio e anima di molti eventi benefici. Lo riporta pochi minuti fa il quotidiano La Nuova Sardegna.

Da un mese e mezzo era ricoverato al Mater Olbia, prima in Sub intensiva e poi in Terapia intensiva. La comunità isolana ha fatto il tifo per Tonino in queste settimane, ma il virus è stato più forte e oggi, 23 dicembre, il suo cuore ha smesso di battere.

La comunità isolana si prepara a vivere questo Natale con il lutto al braccio e si stringe intorno alla moglie Sonia e ai figli Valerio e Alessandro.

(Fonte La Nuova Sardegna)