Si è svolto questo pomeriggio a Nuoro nella chiesa di San Giuseppe il funerale di Graziella Ledda, la maestra di 57 anni morta in seguito a un infarto che l’ha colta durante una festa a scuola.

Due giorni fa, l'insegnante di italiano, storia e geografia, originaria di Nuoro, si trovava con i colleghi a Desulo, dove aveva insegnato per circa vent'anni. Si era allontanata per andare al bagno quando improvvisamente è stata colpita dal malore. Una collega l’ha trovata priva di conoscenza e ha chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 di Tonara insieme alla Medicalizzata di Sorgono, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla.

“Quando si muore sul posto di lavoro, dopo una vita di sacrifici, la tristezza e il dolore è più forte e duro”, ha detto il sindaco Gigi Littarru.

“Graziella la conoscevamo tutti in paese. Arrivava sempre in anticipo, anche in inverno con la neve e con il ghiaccio. È morta senza lasciarci il tempo di capire, di aiutarla. È morta a scuola, quella scuola in cui ha vissuto e lavorato con amore e dedizione, ha continuato il primo cittadino.

“Resta in tutti noi desulesi, il ricordo di una maestra che ha dato tanto ai nostri figli, ha amato desulo, i desulesi e soprattutto i suoi bambini che chiamava per nome uno per uno. Che la terra ti lieve... ciao Graziè…".