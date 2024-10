Un allevatore di 51 anni di Monastir, Mario Ugas, è morto due giorni fa dopo quasi un mese di agonia in ospedale dove era finito a seguito di una lite avvenuta vicino a un bar di Monastir, nel corso della quale aveva riportato un trauma cranico.

Il presunto aggressore, un operaio 43enne di Monastir, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Sul caso stanno indagato i carabinieri della Compagnia di Dolianova.

L'episodio risale al 18 agosto scorso, quando l'operaio e l'allevatore si trovavano vicino al bar. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero iniziato a discutere: una lite furibonda poi degenerata. I rivali si sono colpiti e spintonati ripetutamente fino a che l'operaio avrebbe fatto cadere Ugas a terra. L'uomo, dopo aver battuto la testa, ha perso i sensi.

Sul posto era arrivata un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il 51enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu, con assegnato un codice rosso, per un trauma cranico non cognitivo. I carabinieri fecero scattare gli accertamenti in attesa di sapere le condizioni del ferito, identificando il presunto aggressore. Nelle prossime ore verrà anche disposta l'autopsia sul corpo della vittima.