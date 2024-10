La Procura di Sassari ha sequestrato le cartelle cliniche riguardanti un pensionato sassarese di 73 anni, morto mercoledì nelle Cliniche di San Pietro, a Sassari. Gli inquirenti hanno disposto anche l'autopsia sul corpo dell'anziano, Carlo Dessole.

A dar luogo all'attività investigativa - come riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna - è stato un esposto dei figli dell'uomo deceduto. Dessole aveva problemi alle arterie ma l'intervento per sostituire lo stent era slittato per mancanza di protesi.

"Vogliamo chiarezza, vogliamo sapere quanto abbia inciso lo slittamento della data dell'intervento sul decesso di nostro padre", hanno detto gli autori dell'esposto. "Nostro padre è stato ricoverato lunedì 5 marzo, gli esami diagnostici hanno evidenziato la necessità di un intervento, l'operazione è stata fissata per giovedì 8 marzo, poi la data è stata spostata a martedì 13 marzo per mancanza di stent, ma poi sotto i ferri c'è finito domenica notte a mezzanotte, dopo che si è aggravato improvvisamente - proseguono - è uscito dalla sala operatoria alle tre e mezza del mattino ed è stato rioperato l'indomani mattina alle 10".

Da quel momento in poi, l'uomo "non si è risvegliato più - concludono i figli - è finito in rianimazione e lì è morto mercoledì 14 marzo alle 11". Assistiti dagli avvocati Mario Pittalis e Andrea Roggero, hanno denunciato il fatto. Anche la direzione dell'Aou di Sassari ha aperto un'indagine interna e ha chiesto ai chirurghi una relazione clinica sulla vicenda.