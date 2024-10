“Caro don Giampiero, improvvisa e devastante mi è giunta la notizia della tua prematura conclusione di questa vita terrena. Mi sono venuti in mente i giorni del seminario, le nottate passate insieme a preparare gli esami con litri di caffè e la tua sigaretta perennemente accesa, le tue mani d'oro con cui creavi meraviglie, la tua melodiosa voce con cui cantavi le lodi al Signore.. Sono certo che quest'ultima dote ti meriterà di entrare nel coro degli angeli e il tuo cuore buono sarà la chiave del paradiso. Grazie per la tua amicizia e prega per noi”.

Questo il malinconico post del parroco di Sant’Avendrace, don Alessandro Simula, nel cordoglio per la morte di don Giampiero Marongiu, stimato sacerdote di Santadi (nella foto tratta dal post pubblico di Fb). L’intera comunità piange quel parroco buono, umile e sempre attento nell’aiutare la gente e gli ultimi, soprattutto in questo periodo di triste pandemia.